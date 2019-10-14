أبرز صيحات الموضة من أسبوع الموضة في باريس

برزت مجموعة من التصميمات والاتجاهات في عروض الأزياء المميزة، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس لموسم ربيع وصيف 2020، حيث شاهدنا الكثير من القصات الأنيقة والصيحات التي ستشكل اطلالاتنا في العام المقبل ، وفي هذا السياق نرصد لكِ بعض الصيحات التي طغت على أهم دور الأزياء، لتكوني السباقة في التعرف إليها والتألق بها قريبًا.

الثقوب الدائرية

العديد من دور الأزياء اعتمدت التصميمات التي تحتوي على ثقوب على شكل دوائر مفتوحة بمختلف الأحجام.

نقشات الحديقة

طغت الأقمشة المطبعة بالزهور الملونة على عروض باريس لربيع 2020، حيث بدت التصميمات وكأنها لوحة لحديقة مفعمة بالحياة والألوان.

ألوان قوس القزح

حولت الأقمشة المطبعة بألوان قوس القزح عروض باريس، إلى أجواء مليئة بالحياة والحيوية، وقد حضرت في معظمالعروض ما عكس فعلًا أجواء الربيع.

الجلد الأسود

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يبدو أنّ صيحة الجلد الأسود "ماتريكس" مستمرة من خريف 2019 حتى ربيع 2020، إذ إنها وُجدت في أغلب عروض الأزياء الباريسية.

الشورت

لشورت كان الأبرز في عروض أسبوع الموضة في باريس لربيع 2020، وقد تنوع بين القصير "الهوت شورت" والطويل، كما تنوعت القصات بين العملية، والخاصة بالسهرات أو الاطلالات الرسمية مع البدلة.

تدرجات الذهبي

بدت العروض وكأنها في العصر الذهبي نتيجة وجود هذا اللون بتدرجاته المختلفة، وفي مختلف التصميمات، إن كان في الفساتين أو التنانير أو حتى البنطلونات.

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