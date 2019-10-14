اخترنا عطر جيفنشي الجديد لأن مُنتصف الليل أكثر الأوقات إلهاماً وهدوءاً

مع دقات مُنتصف الليل، تبدأ اللحظات الساحرة المُفعمة بالسكون والهدوء وأحياناً مليئة بالمُغامرات الغامضة في الطبيعة، هذا التوقيت ألهم الشعراء والفنانين منذ اللحظات الأولى للبشرية على الأرض ويستمر في إلهام عالمَي الموضة والجمال بلون السماء الذي يفوق أي إبداع مرئي أو الشعور بالسكينة الحالمة.

جيفنشي Givenchy أحدث من اقتنصت هذه اللحظات الليلية ومزجتها في عطرها الجديد Patchouli de Minuit "باتشولي مُنتصف الليل" الذي لم يسبق له مثيل لاحتوائه على مكوّنات خام استثنائية فيضفي نفحات الرقيّ والنعومة المرهفة على إطلالتكِ، ويضجّ هذا العطر الشرقي الخشبي بلمسات الباتشولي المذهلة التي تستحضر دفء الأمسيات الصيفية.

تكشف نفحات اللبان العلوية الآسرة عن نغمة البرغموت التي تتزاوج مع أريج الزعفران في رقصة بين الضوء والظل، بينما تنضح طبقاته الوسطى برائحة الزيت العطري للورد الذي يعززه عبير نبتة "الدافانا" الفاتنة التي تحاكي الحواس وتُغلفه بحس من الغموض المطلق، كما تجسّد النفحات السفلية الترابية جمال الانعكاسات الذهبية لضوء القمر فتحملك برائحتها الساحرة إلى عالم الأحلام الرائعة.

ويجسّد دفء القاعدة انبثاق الباتشولي الغامض الذي تفوح منه نفحات العنبر الخشبية الناعمة، فيما يمنحك البنزوين شعوراً استثنائياً بالراحة والسكينة ليعكسا معاً ليلاً حالك الظلام.

Advertisements

تصميم قارورة العطر ستجعلكِ تغرقين في ليل السماء البراق وأناقة جيفنشي الجذابة، حيث تستحضر تفاصيلها السوداء والذهبية لمسات مجموعات الأزياء للدار ويتباين كلّ من الخيط الذي يلف عنق القارورة والملصق الذهبي الذي يحمل عبارة Patchouli de Minuit مع اللون الأسود.

قد يهمك ايضاً:

أريانا غراندي تتألَّق في حملتها الأولى مع "جيفنشي"

فستان زفاف "جيفنشي" يتزيّن بالريش والكشاكش في 2020