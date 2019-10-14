" ليدي ديور" تعود بتصاميم فنية مُبتكرة لهواة جمع الحقائب النادرة

تتحول حقيبة ليدي ديورمع كل موسم من Dior Lady Art Project إلى لوحة فنية مُبتكرة تُجسد الإبداعات المُعاصرة لتُصبح القطعة الفنية التي تنتظرها عاشقات ديور وهواة جمع الحقائب الفريدة والحصرية، ومع الكشف عن تصاميم حقائب ليدي ديور ضمن المشروع تُعلن الدار عن إحياء قيمة الأقمشة وفنونها وتجسيدها في حقائب فريدة من نوعها على يد عدة فنانين من حول العالم.

الفنانون استخدموا في تصميم حقائب ليدي ديور العديد من تقنيات الحياكة التقليدية والمُعاصرة مثل الخياطة المُبطنة والتطريز والباتشوورك وأعمال الطباعة بأساليب مستوحاة من عدة ثقاقات، من بين هؤلاء الفنانين آثي باترا روغا Athi-Patra Ruga من جنوب أفريقيا الذي درس تقنيات الحياكة اليدوية بدقة عالية وقدّم في المجموعة حقيبتين إحداهما تأتي بطباعة ثُلاثية الأبعاد لوجه خافت مُزيّن باللآلئ ومؤطّرة بالكريستالات وتطريزات للزهور من الأقمشة والمعادن على خلفية سوداء، بينما الأخرى باللون الأزرق من وحي فستان Junon الذي صممه كريستيان ديور.

كما تُبرز حقيبتي المُصممة رينا بانيرغيRina Banerjee ذات الأصول الهندية إبداعات تداخل وتنسيق الخامات، فقدّمت حقيبة ليدي ديور تحمل شعار العين الثالثة مصنوعاً من الخرز الزجاجي والريش وتطريزات يدوية للأصداف وأوراق الشجر.

المجموعة الكبسولية الرابعة ستُعرض في نوفمبر المقبل في شنغهاي قبل إصدارها في ميامي آرت بازل Art Basel Miami ديسمبر المُقبل، وتتراوح أسعارها ما بين4 آلاف إلى 14 ألف دولار، وستُعرض في 26 متجراً حول العالم ويُمكنكِ تسوّقها إلكترونياً بحلول يناير 2020.

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