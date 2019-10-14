الأكسسوارات تُحدث فارقاً كبيراً في إطلالاتكِ المُكررة على طريقة إيفانكا ترامب

تحتل إيفانكا ترامب مكانة مرموقة حين يتعلق الأمر بأناقتها، فكونها ابنة الملياردير الأميركي ترامب كانت تُدير علامتها الخاصة للأزياء سابقاً، أما كابنة الرئيس ترامب وكبيرة مستشاري البيت الأبيض فباتت تتمتع بأسلوب أكثر رصانة وعملية لكي تتناسب مع مهام وظيفتها، لذا هي مُلهمتنا الأولى لإطلالات الدوام العصرية.

بالأمس، أطلت إيفانكا ترامب خلال توجهها للعمل صباحاً في واشنطن بلوك مُكرر لكن الأكسسوارات أحدثت فارقاً كبيراً، الإطلالة التي تبلغ قيمتها 3700 دولار من أوسكار دي لارينتا Oscar de la Rentaتكوّنت من توب زرقاء داكنة "نافي" تزدان بتقاطعات المربعات البيضاء، وتنورة متوسطة الطول بذات النقوش جعلتها تبدو فستاناً، نسقتها مع حقيبة Tote كبيرة لحمل الصحف والأوراق بذات النقوش أيضاً، وحذاء باللون البرغندي، كما لفتتنا أقراطها من اللؤلؤ التي تألقت بها خاصة مع تسريحة الشعر القصيرة.

في وقت سابق، خلال حضورها اجتماعات في بوينس آيرس، أطلت إيفانكا بذات التوب والتنورة لكن بتنسيق مُختلف من الأكسسوارات حيث زينت الخصر بحزام أبيض اللون وحملت حقيبة بيضاء كبيرة وحذاء أبيض، ومع تسريحة شعرها الطويلة بدت مُختلفة كثيراً عما رأيناه بالأمس بعدما اعتمدت تسريحة البوب القصيرة.

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