شاهد.. أغلى حذاء في العالم ثمنه 19.9 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

استطاع المصمم الإيطالي الشهير أنطونيو فيتري أن يكسر رقماً قياسياً جديد مسجّلا في موسوعة جينيس، بتصميم حذاء من الذهب والألماس، أطلق عليه اسم الـ" "The Moon Star shoes أي حذاء الشمس والقمر، ليصبح بذلك أغلى حذاء في العالم.

تقدر قيمته 19.9 مليون دولار أي حوالي 73 مليون درهماً إماراتياً، وتم عرضه خلال أسبوع الموضة العربي بدبي، و تميز الحذاء بصناعته من الذهب، مرصّع بثلاثين قيراطاً من الماس، وتزينه قطعة حجر نيزكيّ أثريّة، وفقًا لـthenational.

وصُمم بكعب من الذهب الخالص المرصع بـ 30 قيراط من الألماس، إضافة إلى قطعة نيزكية تاريخية اكتشفت في الأرجنتين عام 1576.

يذكر أن المصمم الإيطالي الشهير أنطونيو فيتري يتشهر بتصميمات الأحذية النسائية الباذخة، التي يعتمد فيها على الذهب والألماس.