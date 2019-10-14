تقوي الذاكرة وتحمي من الزهايمر.. فوائد تناول الشوكولاتة

الشيكولاتة من الأطعمة ذات الشعبية الكبيرة في مختلف دول العالم، وتقترن في الأذهان بمذاقها المميز، الذي يسبب زيادة في الوزن لاحتوائها على نسبة كبيرة من السكر والسعرات الحرارية، ما يؤدى إلى إطلاق تحذيرات للتقليل من تناولها، على الرغم من فوائدها العديد على أجهزة الجسم المختلفة، والتي يجهلها البعض.

وفيما يلي فوائد تناول الشيكولاتة للجسم، وفقا لما ذكره الموقع العلمي medical news today:

1- تساعد على انخفاض نسبة الإصابة بالسكتات الدماغية والقلبية بنسبة 22% للذين يأكلون الشوكلاتة مقارنة بغيرهم.

وهي نتيجة دراسة علمية أجريها باحثون كنديون على 45 ألف شخص، وأثبتت دراسة آخرى أجريت على 25 ألف شخص أن تناول 100 جراما من الشوكلاتة يوميا يقلل من نسبة التعرض للسكتات بمختلف أنواعها.

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2- تحسين الذاكرة وانخفاض احتمالية الإصابة بالزهايمر لكبار السن بعد شرب كوبين من الشوكولاتة يوميا، لأنها تساعد في تدفق الدم لمناطق مختلفة في المخ.

3- الحفاظ على صحة جيدة للأوعية الدموية نتيجة خفض مستويات الكولستيرول في الجسم.

4- انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 33.3%.