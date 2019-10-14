بسمة تطلب الخلع: "جوزي سقط الجنين عشان أنا مريضة سكر"

"استحالة العشرة الزوجية".. جملة مقترنة في العديد من قضايا الخلع التي تقيمها سيدات لإنهاء حياتهن الزوجية، تكمن وراءها آلاف الأسباب التي تؤدي إلى وقوف المرأة في ساحات المحاكم.. الخذلان يأتي على رأس هذه المشاكل، خاصة حال فقدان الثقة بين الطرفين.

"جوزي حطلي حاجة في العصير نزلت الجنين وقالي بعدها، ومنكرش دا قالي أنتي ملكيش حمل وأنا حذرتك إنك تحملي، أنا مش حمل تجبيلي عيل كمان عنده سكر كفاية أنتي عليا، وكويس إني مش بتجوز عليكي واحدة تخلف لي عيال"، بهذه الكلمات بدأت "بسمة" صاحبة الـ29 عاما رواية مأساتها مع زوجها وسبب طلبها الخلع منه، أمام محكمة الأسرة بمدينة سمنود في الغربية.

تقول بسمة لـ"الوطن"، إنها مريضة سكر بالوراثة وتزوجت منذ عام ونصف بعد فترة خطوبة دامت 9 أشهر، وكان زوجها على علم من بداية الأمر بمرضها ووافق على ذلك، لكنها فوجئت بعد الزواج، بأنه لا يريد إنجاب أطفال منها وأجبرها على أخد وسيلة لمنع الحمل، ووافقت بسمة على ذلك على أمل أن تقنعه فيما بعد، لكن شاء القدر وحملت بسمة بالرغم من كونها تتعاطى وسيلة لمنع الحمل، وعندما اكتشفت بسمة حملها، صارحت زوجها على الفور.

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تتابع صاحبة الـ29 عاما حديثها، بأن زوجها عندما علم بالأمر، طلب منها إجهاض الجنين على الفور ودون تفكير وحاولت معه بسمة لتقنعه، لكنه رفض، وقام بإعطائها كبسولة من شأنها إجهاض الجنين دون علمها: "أما شافني متمسكة بالجنين ورفضت الإجهاض تاني يوم على طول جاب كبسولة وحطهالي في العصير اللي أنا بعمله واسيبه في التلاجه أشرب منه، مسابش حتى فرصه نتفاهم، دا غير أنه عايرني بمرضي وقالي كفاية أنتي عليا، هجيب طفل كمان أشيل هم علاجه".

وأضافت الزوجة، أنها علمت بنية زوجها على الزواج من أخرى، وأنه بدأ في تجهيز الشقة التي ينوي الزواج بها، وعندما واجهته قال لها إن هذا حقه الشرعي: "قالى من حقي الشرعي اتجوز وأجيب عيال سليمة تشيل اسمي، وأما قولتله الطب اتقدم وممكن نخلف أطفال سليمة مش شرط يحملوا نفس المرض، كان رده عليا أنا إيه اللي يجبرني على وجع الدماغ دا، ورفض يطلقني قالي وأنا لو هطلقك كنت بتجوزك من الأول ليه، أنتي هتفضلي على ذمتي وهتجوز التانية، أخلف منها".

وأشارت بسمة إلى أنها أقامت دعوى خلع ضد زوجها بعدما فشلت في إقناعه بتطليقها، وحملت الدعوى رقم 1317 لسنة 2019.