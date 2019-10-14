رئيس "القومي للمرأة" تشهد افتتاح سوق زنين في بولاق الدكرور غدا

تشارك الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، غداً الثلاثاء، في افتتاح سوق "زنين" في منطقة بولاق الدكرور بعد تطويره بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة ومحافظة الجيزة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

يحضر الافتتاح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجيلان المسيري نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشيري كارلين رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر.

تجدر الإشارة إلى أن سوق زنين تم بناؤه في منتصف تسعينات القرن الماضي في منطقة بولاق الدكرور، وقد تم البدء فى تنفيذ مشروع مشترك غير مسبوق لتطويره في أكتوبر 2018 وتم الإنتهاء من مرحلة التطوير في يونيو 2019.

جدير بالذكر أن مشروع تطوير سوق زنين تم تنفيذه كجزء من برنامج "القاهرة مدينة آمنة وأماكن عامة آمنة" إحدى برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة.