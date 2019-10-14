فيديو.. فان دام وشاروخان يحتضنان ويقبلان رجاء الجداوي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو يجمع بين الفنانة رجاء الجداوي والفنان الهندي شاروخان والبلجيكي فان دام، خلال منتدى صناعة الترفيه Joy awards، في المملكة العربية السعودية.

وظهر فان دام، خلال مقطع الفيديو المصور وهو يحتضن رجاء الجداوي ويقبلها، وأعطاها شاروخان الجائزة، وسط حفاوة شديدة من الجميع، تقديرًا لأعمالها العظيمة في مجال الفن.

علقت بوسي على الفيديو: "رجاء وفان دام صورة جميلة جدًا، إيه يا رجاء الصورة الحلوة دي، وشاروخان كمان واو".

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وانطلقت فعاليات منتدى صناعة الترفيه Joy Forum19، أمس الأحد، بأحد فنادق الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين وضيوف المملكة في مجال الترفيه على المستوى العالمي.

كان من أبرز الحضور الفنان أشرف عبدالباقي، محمد حماقي، والإماراتية أحلام الشمسي، وهانى شاكر ويسرا وبيومى فؤاد ومحمد رمضان ورجاء الجداوى وعمرو يوسف وأكرم حسنى ومدحت العدل، ويسرا.