- 1/2
- 2/2
تستمر الفنانة رانيا يوسف في التفاعل مع متابعيها، عبر هاشتاج "اسأل رانيا" باللغة الإنجليزية، الذي دشنته مؤخرًا عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجه أحد متابعي رانيا، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" سؤالا حول عُمرها، قائلًا: "كم عمرك؟"، لتعيد "يوسف" التغريدة قائلة: "45".
وتلقت الفنانة سؤالا من متابع آخر يسألها فيه عما يجذبها في الجنس الآخر، عبر خاصية "ستوري" بحسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "إيه أكتر حاجة بتحبيها في الراجل؟".
لترد رانيا يوسف: "يكون عنده رحمة".
كانت الفنانة قد سخرت، أمس، من سؤال أحد متابعيها عن رغبتها في الزواج، لترد قائلة: "كلهم مصطفى أبو تورتة" في إشارة منها إلى واقعة الشاب الذي ترك خطيبته خلال حفل الخطوبة وأخذ "التورتة" التي أحضرها معه.
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف تكشف عن عمرها الحقيقي.. وعما تحبه في الرجل: الرحمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.