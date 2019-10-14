رانيا يوسف تكشف عن عمرها الحقيقي.. وعما تحبه في الرجل: الرحمة

تستمر الفنانة رانيا يوسف في التفاعل مع متابعيها، عبر هاشتاج "اسأل رانيا" باللغة الإنجليزية، الذي دشنته مؤخرًا عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه أحد متابعي رانيا، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" سؤالا حول عُمرها، قائلًا: "كم عمرك؟"، لتعيد "يوسف" التغريدة قائلة: "45".

Advertisements

وتلقت الفنانة سؤالا من متابع آخر يسألها فيه عما يجذبها في الجنس الآخر، عبر خاصية "ستوري" بحسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "إيه أكتر حاجة بتحبيها في الراجل؟".

لترد رانيا يوسف: "يكون عنده رحمة".

كانت الفنانة قد سخرت، أمس، من سؤال أحد متابعيها عن رغبتها في الزواج، لترد قائلة: "كلهم مصطفى أبو تورتة" في إشارة منها إلى واقعة الشاب الذي ترك خطيبته خلال حفل الخطوبة وأخذ "التورتة" التي أحضرها معه.