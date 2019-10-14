بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية.. من هي سيدة قرطاج الأولى؟

خلال الساعات القليلة الماضية، دبت أقدام السيدة الأولى رقم "8" في تاريخ الدولة التونسية قصر قرطاج، وهى إشراف شبيل، زوجة قيس سعيد، الرئيس التونسي الجديد عقب إعلان فوزه في الجولة الثانية والحاسمة للانتخابات أمام منافسه رجل الأعمال وإمبراطور الإعلام نبيل القروي، أمس، الذي قادت حملته الانتخابية زوجته سلوى السماوي.

يقدم "هن" في التقرير أبرز المعلومات عن سيدة تونس الأولى إشراف شبيل:

- تعمل قاضية وأصبحت مستشارة بمحكمة الاستئناف، ووكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس.

- حصلت على شهادة الدراسات العليا في العلوم الجنائية من المعهد الأعلى للقضاء بتونس، بعدما درست في كلية الحقوق بمدينة سوسة.

- تعد "إشراف" أول قاضية تدخل قصر قرطاج .

- سارت على خطى والدها الذي كان قاضيا بمحكمة الاستئناف.

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- عام 2017 وخلال أحد اللقاءات الإذاعية، قال زوجها "قيس"، إنه تعرّف على "إشراف" داخل أسوار الجامعة ونشأت بينهما قصّة حب توجت بالزواج، وأنجبا 3 أبناء، هم: سارة ومنى وعمرو.

- أول ظهور لها كان ذلك ذهابها إلى لجان الاقتراع .

- لم ترافق زوجها في أيّ اجتماعات أو تشاركه تنّقلاته خلال حملته الانتخابية.

- تصدّرت صورها مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت إشادة واسعة من الكثيرين، تجاه مظهرها العصري ومستواها التعليمي العالي.

ظهورها بشكل جاد ومتزن ساعد ذلك في كسب حب الناس لزوجها، حتى أن وسائل التواصل كانت تستخدم هاشتاج بعنوان "صوتوا لزوج إشراف".

- قلة المعلومات عنها أثار فضول الصحافة التونسية، والشارع التونسي لمعرفة تفاصيل عن حياتها الخاصة والعامة.

من مفيدة إلى إشراف

من المعروف أن السيدات في تونس لهن باع طويل ومتميز وأكثر نشاطًا وانفتاحً في عالم السياسة بداية من السيدة مفيدة بورقيبة التي ظهرت إلى جانب رئيس البلاد الأول الحبيب بورقيبة، وكذلك زوجته الثانية وسيلة بورقيبة، التي كان لها دورا كبيرا على مدى عقود، تلتهما نعيمة بن على زوجة زين العابدين بن علي، وكذلك زوجته الثانية ليلي الطرابلسي، وكذلك ليليا المبزع زوجة فؤاد المبزع، وبعدها بياتريس المرزوقي زوجة منصف المرزوقي، وشاذلية قائد السبسي زوجة الباجي قائد السبسي وأخيرا إشراف شبيل.