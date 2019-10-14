محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان الصباغ: تعاني بعض السيدات من جفاف البشرة وتقشيرها في فصل الشتاء، بفعل درجات الحرارة المنخفضة، ما يجعلهم في حاجة لاستخدام الكريمات المرطبة، ولكن من ناحية أخرى هناك طرق طبيعية يمكن تحضيرها في المنزل لترطيب وتنعيم البشرة. لقراءة المزيد عن: لأصحاب البشرة الجافة.. 6 "ماسكات" طبيعية تساعد على الترطيب.. اضغط هنـــا.

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