دراسة: الفقر يخفض عمر الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

كشفت دراسة حديثة أن الفقر والبطالة وتدني التعليم من العوامل الملازمة في ألمانيا لمتوسط عمر منخفض.

وذكر باحثون من معهد ماكس بلانك للأبحاث الديموغرافية عقب تقييم 2 مليون مفردة بيانات أن احتمالات وفاة الرجال في الفترة العمرية من 30 إلى 59 عاما يرتفع بنسبة 150% بين الخمس الأقل دخلا منهم مقارنة بالخمس الأعلى دخلا.

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وبحسب الدراسة، التي نُشرها الباحثون في دورية "بي إم جي أوبن"، فإن البطالة تضاعف في نفس الفئة العمرية مخاطر الوفاة، أما التعليم المتدني فيزيدها بنسبة 30%.

وحلل الخبراء بيانات تأمينات المعاشات لـ27 مليون موظف كانت تتراوح أعمارهم عام 2013 بين 30 و 59 عاما.

وذكر الباحث الأول في الدراسة، بافل جريجوريف، في بيان نشره المعهد اليوم الاثنين: "لأول مرة نستند إلى قاعدة بيانات مضمونة عند تحليل عوامل فردية وتأثيرها على الوفاة في ألمانيا".