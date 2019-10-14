مكياج شانيل كروز 2020... إليك أصول تطبيقه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - مكياج شانيل كروز 2020، كان لافتا جدا وقد شغل أحاديث الصحافة العالمية. إذ رأينا صور عارضات الازياء في أبهى حلّة، ليس فقط بفضل الازياء التي قدمتها الدار والتي ركّزت فيها على ثنائية الابيض والاسود، بل بفضل أسلوب المكياج المعتمد. وقد تميّز مكياج شانيل كروز 2020، بأسلوب اللامكياج على كامل الوجه والعينين، فيما برز أحمر الشفاه باللون الاسود.



وفي مقابلة أجرتها اختصاصية التجميل التي تولت ابتكار مكياج شانيل كروز 2020، لوشيا بيكا، قالت انها أرادت ان تبدو البشرة على طبيعتها، مكتفية بكونتور الوجنتين، وروج باللون الاسود. ولفتت الى ان هذه الفكرة قد استلهمتها من تصاميم الازياء التي اشتملت على سراويل وعقد فراشة وسكارفات شعر باللون الاسود. لذلك، ارادت ان يشتمل المكياج بدوره على اللون الاسود. وبما انها فضلت الابتعاد عن مكياج العيون السموكي، اختارت التركيز على الشفاه.أما في ما يخص أهم النصائح وأبرز المستحضرات التي استخدمتها لوشيا لتبني هذا المكياج اللافت، فهي كالآتي:

مكياج شانيل كروز 2020 من لوشيا بيكا

إحدى عارضات شانيل كروز 2020



• حافظي على بشرة صحية ونظيفة. لا تطبقي المكياج الا بعد التأكد من ان البشرة نظيفة ومرطّبة جيدا.



• استخدمي مستحضرا يعيد الاشراق الى بشرتك، سيروم فيتامين سي على سبيل المثال.



• احرصي على توحيد لون بشرتك عبر اخفاء الشوائب. في هذا المكياج، استخدمت كريم الاساس Les Beiges complexion tint ثم طبقت فوقه وفي بعض الاماكن خافي الهالات السوداء Correcteur Perfection.

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• طبقي البودرة الحرة على بشرة الوجه كاملة (Poudre Universelle Libre).



• للحصول على بشرة برونزية، استخدمت مجموعة "باليت" Duo Bronze Et Lumière.

أحمر الشفاه الداكن من ابرز ملامح مكياج شانيل 2020



• لـ مكياج العيون، استخدمت قلم (Stylo Ombre Et Contour) لتحديد العين ورسمها وبتدرجات لونية مختلفة. مررت القلم على خط الرموش العليا والسفلى على حد سواء. ولإبراز العينين بشكل أكبر، استخدمت قلما أبيض على الخط الداخلي من الجهة السفلى (Stylo Yeux Waterproof in Blanc Graphique) . ختاما، حدّدت الرموش باستخدام ماسكرا مكثفة Le Volume Révolution.



• قبل تطبيق أحمر الشفاه، حددي خطوط الشفتين باستخدام قلم تحديد الشفاه (كونتور) باللون الداكن وبتركيبة جافة (مات).

أحمر الشفاه الاسود Rouge Coco Gloss Laque Noir



• طبقي أحمر شفاه باللون الاسود وبتركيبة جافة، بعدها طبّقي جلوس لماع (Rouge Coco Gloss Laque Noir) مع لمسات من اللون البرغندي الداكن (Rouge Allure Velvet Extreme in Rouge Obscur).

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