ماسكات العسل لبشرة ناعمة وشبابية بحسب نوع بشرتِك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - العسل واحد من أهم المكونات المفيدة للبشرة، فهو يحتوي على الفيتامينات المهمة للبشرة، ويمنحها النضارة واللمعان، لهذا نجد دائمًا منتجات تحتوي على نسبة كبيرة من العسل لبشرتنا.

ولأفضل نضارة للوجه، يمكنكِ تجربة هذه الوصفات لبشرة صحية وشبابية خالية من الشوائب.



ماسك زيت القرفة مع العسل لنضارة البشرة الدهنية جربيه قبل النوم

ماسك زيت القرفة مع العسل

- ملعقة صغيرة من زيت القرفة

- ملعقة صغيرة من العسل

- ملعقة صغيرة من الحليب



اخلطي المكونات مع بعضها وقلّبيها جيدًا حتى يمتزج العسل مع الحليب وزيت القرفة.

وزعي الخليط على بشرتكِ جيدًا، واتركيه يدوم لمدة 10 دقائق.

اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

كرري الخليط مرة كل 10 أيام، لبشرة نضرة وصحية.



ماسك العسل والشوفان لـ البشرة العادية

ماسك العسل والشوفان

- - ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة صغيرة حليب

- ملعقة صغيرة شوفان





اخلطي المكونات مع بعضها ووزعيها على بشرتكِ بالتساوي، واتركيها على بشرتكِ لمدة نصف ساعة.

اشطفي وجهكِ بعدها مع الفرك بلطف.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا للحفاظ على صحة بشرتِك.

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ماسك العسل وزيت اللوز لـ البشرة الجافة

ماسك العسل وزيت اللوز



- ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة صغيرة زيت لوز

- ملعقة كبيرة زبادي



اخلطي المكونات مع بعضها في وعاء، وضعيها على بشرتِك.

اتركي الخليط على وجهكِ لمدة نصف ساعة

اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا، للحصول على تفتيح وبشرة نضرة وحيوية وناعمة لملمس البشرة الجافة.

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