خلطات طبيعية للتخلص من السيلوليت

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - مشكلة السيلوليت، تواجه السيدات أكثر من الرجال، وهي مشكلة تؤثر في شكل البشرة على نحو يجعلها مجعّدة أو مكسوّة بالتجاويف، ما قد يسبّب الاحراج لبعض السيدات. ومعلوم ان السيلوليت هي مشكلة لا تنحصر بفئة السمينات أو المكتنزات إذ انها تطاول أيضا النحيلات.



هناك العديد من العوامل التي تؤثر في ظهور السيلوليت منها ما له علاقة بالهرمونات والعوامل الوراثية، ومنها ا له علاقة بكمية الدهون في الجسم.



وفيما يلجأ البعض إلى استخدام بعض الكريمات الكيماوية أو إجراء جلسات الليزر للتخلص من السيلوليت، يبقى هناك العديد من الطرق لتدليك البشرة وتفكيك هذه الخلايا المزعجة.



من بين الخلطات الطبيعية لمكافحة السيلوليت، نعرض لكم الآتي:



القهوة:

القهوة



في البداية، لا بد ان تعرفي ان التقشير والتدليك يفيدان في تكسير خلايا السيلوليت تمهيدا للتخلص منها. إذ ان هذه العملية تعمل على تحفيز تدفق الدم. أما الكافيين في القهوة فيساهم في شد البشرة. لتحضير هذه الخلطة، سوف تحتاجين الى ربع كوب من البن المطحون 3 ملاعق كبيرة من السكر سواء الابيض أو البني، ملعقتين من زيت جوز الهند.

ضعي المزيج في وعاء نظيف، ثم دلّكي بشرتك به عبر حركات دائرية تضغط على البشرة. استمري بالتدليك نحو 10 دقائق الى 15 ساعة، كرري الامر مرتين الى ثلاث في الاسبوع.

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خل العنب:

خل العنب



من المعروف أن خل العنب له فوائد جمالية كثيرة. ولكنه بات الآن يدخل في تركيبة أهم وصفات التخلّص من السيلوليت. ضعي مقدار كوب صغير من خل التفاح وأضفي إليه كمية مماثلة من الماء وملعقة من العسل وملعقة من السكر الاسمر. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج واحد متجانس، تستخدمينه لتدليك أماكن الجسم التي تظهر عليها آثار السيلوليت.



زيت العرعر:

زيت العرعر



امزجي فنجانا صغيرا من زيت العرعر مع نصف كوب من زيت الزيتون، وحركي الخليط جيداً. ثمّ طبقي المزيج على المناطق المليئة بخلايا السيلوليت مع التدليك بحركات دائرية مدّة ربع ساعة، ثمّ اغسلي جسمك بالماء الفاتر، كرري الوصفة مرتين يومياً طوال شهر.

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