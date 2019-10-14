3 صيحات أنيقة لمناكير خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - تشكيلة مناكير خريف 2019، تبدو واسعة جدا ومتنوعة. فهي مصممة لتلبية كل الاذواق والثقافات. وقد اخترنا من بينها 3 صيحات رائعة، يمكن ان تتبناها السيدة العربية لاسيما المرأة السعودية إذ انها تتماشى مع العباءة والالوان الرصينة عموما، على نحو يعزّز أنوثة يديها وجمالهما.

في خريف 2019، ركّزت العديد من دور الازياء على تفاصيل مناكير الاظافر، في هذا التقرير نعرض لكِ أجمل 3 صيحات مناكير خريف 2019:

أجمل 3 صيحات مناكير خريف 2019



1. الالوان النيود: صحيح ان هذه الصيحة، بدأت تجتاح المنصات والشوارع العالمية خلال العامين الاخيرين. إنما جديد مناكير النيود هو التدرجات الرائعة التي رأيناها في عرض "كارولينا هيريرا" (Carolina Herrera) إذ اختارت مناكير البيج النيود لتزيين اظافر العارضات. لون يتماشى مع كل البشرات والملابس.

أما لدى المصمم ايلي تاهاري (Elie Tahari) فلفتنا لون الرمادي النيود الفاتح. لون مميّز، يليق جدا بالبشرة السمراء.

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مناكير نيود رمادي من ايلي تاهاري



2. لمسة الجليتر: معروف أيضا عن السيدة العربية ميولها الواضحة نحو الألوان واللمسات البارزة. لذلك، لا يمكنها ان تكتفي بتدرجات النيود. في هذا الاطار، لفتتنا لمسة الجليتر البراق على أظافر العديد من العارضات ضمن عروض عالمية مختلفة، منها مناكير الجليتر في عرض كايت سبايد (Kate Spade) ومناكير الجليتر في عرض "رودارت" (Rodarte) التي تنوعت بين الاحمر الجليتر البراق والبنفسجي. ومن بين اللمسات المميزة لمناكير خريف 2019، هو الجمع بين ملمسَي الجليتر والجاف، كما هو الحال مع "تيبي" Tibi.

مناكير براق من رودارت



3. المناكير بلونين: صحيح ان المناكير الفرانش هو من أشهر أساليب المناكير الثنائي اللون. هذا المناكير لا يتخطاه الزمن، إذ انه كلاسيكي، يعبّر عن الذوق الرفيع، كما يليق بكل الملابس. واضح في هذ الموسم العودة الى مناكير الفرانش، إنما العديد من دور الازياء قدّمت ترجمتها الخاصة لهذا النمط من المناكير. كما هو الحال مع "بادلي ميشكا" (Badgley Mischka) و"كيس مينكوف" (Kiss Minkoff).

المناكير بلونين

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