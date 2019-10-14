أقوى سيروم فيتامين سي لشد البشرة... من صنع يديك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - لقد بات معروفاً على نطاق واسع بين النساء، أن الفيتامين سي يمتلك قدرة كبيرة على إعادة الشباب والإشراقة الى البشرة، فهو يعمل على شد الترهلات والتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة، بعيداً عن حقن البوتوكس والجراحات التجميلية.

انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أقوى سيروم فيتامين سي لشد البشرة في المنزل.



سيروم فيتامين سي والجليسرين

اخلطي كبسولة من الفيتامين سي مع ملعقة كبيرة من الماء المقطر، وأضيفي إليهما الجليسرين. حركي المكونات الى أن تمتزج جيداً. ضعي الخليط في زجاجة معقمة داكنة اللون.

واظبي على استخدام هذا السيروم مرتين يومياً بعد تنظيف البشرة، وذلك صباحاً ومساء.



فوائده

يعمل هذا السيروم على إزالة تجاعيد الوجه، والخطوط الدقيقة حول الفم والعينين، فيعيد الشباب والحيوية الى بشرتك. كذلك يعد فعالاً جداً في ترطيب البشرة وجعلها ناعمة كالحرير، وحمايتها أيضاً من الالتهابات والجفاف.

أقوى سيروم فيتامين سي



سيروم فيتامين سي وزيت اللوز

اخلطي ملعقة صغيرة من زيت اللوز ووملعقة كبيرة من الفيتاميني Cوكبسولة من الفيتامين E في شكل جيد. ثم أضيفي ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا الى المكونات مع تحريكها جيداً مرة أخرى. بعدها، ضعي المكونات في زجاجة معقمة ومحكمة الإغلاق، مع الحرص على الاحتفاظ بها في الثلاجة.

واظبي على استخدام هذا السيروم مرتين في اليوم، صباحاً ومساء، وذلك بعد تنظيف بشرتك وجهك بالغسول الملائم لها.



فوائده

يساعد هذا الفيتامين على إنتاج مادة الهيدروكسي ليزين، التي تعمل على ربط الجزيئات المنتجة للكولاجين الضروري لتجديد خلايا البشرة والقضاء على التجاعيد والخطوط الرفيعة. كما يوحد لون البشرة ويعمل على تفتيحها، ويساهم في ترطيب البشرة وتجديد الخلايا التالفة، نظراً الى احتوائه على العديد من الأحماض الأمينية.

سيروم فيتامين سي بمفعول البوتكس



سيروم فيتامين سي وماء الورد

امزجي كبسولة من الفيتامين سي مع ملعقتين كبيرتين من ماء الورد جيداً. من ثم، أضيفي الى المزيج كبسولة من الفيتامين E وملعقتين كبيرتين من جل الألوفيرا. أعيدي تحريك المكونات الى أن تصبح متجانسة. ضعي المزيج في زجاجة داكنة واحتفظي بها في الثلاجة.

استخدمي هذا السيروم مرة يومياً في الصباح، بعد تنظيف البشرة.

Advertisements



فوائده

يعمل هذا السيروم على تحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة، وهو المادة التي تحافظ على مرونة البشرة وتحد من التجاعيد والخطوط الدقيقة. كذلك، يساعد في إزالة تجاعيد البشرة، والتخلص من الهالات السوداء تحت العينين.

تابعي أيضاً

ماسكات الكولاجين للمرأة الأربعينية

هل يعالج البول حب الشباب؟ مدوّنة تروي قصتها

ماسكات مجربة لترطيب البشرة الجافة في 30 دقيقة