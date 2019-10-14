أفضل ماسكات الشعر... نتائجها لا تٌحصى

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - أياً كانت مشكلة الشعر التي تعاني منها: جفاف الشعر، بهتان الشعر، تساقط الشعر، تقصّف الشعر... وغيرها الكثير، سنقدم لك في ما يلي، مجموعة من أفضل ماسكات الشعر المجربة، التي تساعد في تطويل الشعر وتعزيز نموه، ومنع تقصفه وتكسره، وتمنحك شعراً مغذياً فائق الحيوية واللمعان.



ماسك الكركم والحليب

امزجي ملعقة كبيرة من الكركم مع أربع ملاعق من الحليب السائل وقليل من العسل. حركي المزيج جيداً الى أن يصبح متماسكاً وسائلاً نوعاً ما. من ثمّ دلّكي بالمزيج فروة رأسك وانتظري لمدّة نصف ساعة. بعدها اغسلي شعرك جيداً بالشامبو والماء.

فضل ماسكات الشعر



ماسك العسل والبصل

اعصري حبة من البصل وأضيفي إليها ملعقتين كبيرتين من العسل وملعقة كبيرة من ماء الورد. حركي الخليط جيداً وطبقيه على شعرك من جذوره وحتى أطرافه، واتركيه لمدة نصف ساعة. من ثم، اغسلي شعرك بالشامبة وشطفيه بالمياه الباردة.



ماسك زيت الزيتون والبيض

امزجي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الطبيعي مع بياض بيضة واحدة. وحين يصبح الخليط متماسكاً بعض الشيء، طبقيه على شعرك ولفيه بمنشفة أو غطيه بغطاء بلاستيكي مخصص للشعر. وبعد مرور ساعة كاملة، اغسلي شعرك بالشامبو وشطفيه بالماء البارد.



ماسك الليمون وزيت جوز الهند

اخلطي نصف كوب من كل من عصير الليمون وزيت جوز الهند. من ثم، ضعي المزيج في الثلاجة واتركيه حتى يصبح كثيفاً نوعاً ما. بعدها، طبقي المزيج على شعرك وفروة رأسك مع الحرص على تدليكهما بشكل جيد. مشطي شعرك بواسطة مشط عريض لكي تتأكدي أن المزيج تتغلغل في أنحاء شعرك كافة. اتركي المزيج على شعرك لمدة نصف نصف ساعة، بعدها اغسليه بالشامبو وشطفيه بالمياه الفاترة جيداً.

ماسكات طبيعية لمعالجة مشاكل الشعر



ماسك البيض والعسل

اخفقي بيضتين جيداً وأضيفي إليهما تدريجياً نصف ملعقة كبيرة من كل من العسل وزيت الخروع. حركي المكونات بشكل جيد الى أن تصبح خليطاً متماسكاً. بعدها، طبقي الخليط على فروة رأسك وشعرك من جذوره وحتى أطرافه. بعدها، لفي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركيه مدة ساعة من الوقت. وبعد مرور المدة المطلوبة، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.



ماسك العسل وزيت الزيتون

اخفقي بيضة واحدة جيداً وأضيفي إليها أربع ملاعق كبيرة من كل من زيت جوز الهند وزيت الزيتون، وملعقتين صغيرتين من العسل الطبيعي. حركي المكونات جيداً الى أن تصبح متجانسة. من ثم، طبقيها على شعرك بعد تقسيمه الى خصلات صغيرة، واتركيها لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على طريقتك المعتادة.

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