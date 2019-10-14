موديلات قلادات لإطلالات أكثر أناقة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - اشتهرت ماركة بوتيغا فينيتا bottega veneta على الصعيد العالمي بصناعة السلع الجلديّة، إذ كانت بدايتها مع إنتاج السلع الجلدية التقليديّة، ثم لاحقاً، طوّر الحرفيّون فيها تقنيّة خاصّة في نسج الجلد، تدعى intrecciato، والتي لا تزل حتّى الآن تشكل بصمتها الخاصة.

ومع الوقت توسعت بوتيغا فينيتا bottega veneta نحو المجوهرات، النظارات، العطور والأثاث، مع الاستمرار في تقديم مجموعات واسعة، وهذا الخريف اخترنا لك قلادات جذابة ومرصعة لتنسقيها مع أزيائك في مختلف المناسبات وخاصة الرسمية.



قلادة بتصميم حلقات متداخلة باللون الذهبي

قلادة باللون الذهبي بتصميم حلقات متداخلة



تتميز هذه القلادة من بوتيغا فينيتا bottega veneta بتصميمها الغريب والملفت للنظر. فقد جاءت على شكل حلقة دائرية كبيرة الحجم باللون الذهبي، تداخل فيها حلقة أصغر، وارتبطت كلا الحلقتين أيضاً بحلقات دائرية صغيرة الحجم.

نرشح هذه القلادة لصاحبات الإطلالة العصرية والمليئة بالحيوية، فهي تناسب أسلوب شخصيتهن وإطلالاتهن، كما تتوافر باللونين الذهبي والفضي.



قلادة مرصعة بأحجار الماس الجذابة

قلادة مرصعة بأحجار الماس الأنيقة



هذه القلادة بالتأكيد هي الأفضل لصاحبات الإطلالة الكلاسيكية اللواتي يفضلن اختيار كلّ ما هو تقليدي وكلاسيكي، فتصميمها البسيط يناسب مختلف الإطلالات الرسمية وخاصة فساتين السهرة، وبالطبع أحجار الماس التي جاءت بشكل هندسي أضفت أناقة لا مثيل لها على القلادة.



قلادة باللون الذهبي وبتصميم غريب

قلادة باللون الذهبي لإطلالة مفعمة بالحيوية



هذه القلادة من بوتيغا فينيتا bottega veneta بالتأكيد يجب أن تختاريها مع الفساتين البسيطة الخالية من التطريز، فهي كفيلة بأن تضفي لمعاناً ورونقاً لإطلالتك من دون الحاجة إلى أن يكون الفستان مطرز.

وننصحك باختيار هذه القلادة الذهبية المميزة من دون أي مجوهرات أخرى لكي تظهر بشكل أوضح وأجمل.

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