فساتين يومية على طريقة مريم أصواب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - عُرفت الشابة المغربية مريم أصواب باهتمامها الدائم بأزيائها اليومية وأزياء المناسبات، حيث تختار ملابسها بعناية مدروسة تتوافق مع قوامها ولون بشرتها. وتضيف مريم تنسيقاتها الشبابية التي تعطي اللبس أناقةً وتميزًا من خلال الصور التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما الإنستجرام، حيث يتابعها من خلاله مليون ونصف المليون متابع. نسِّقي فساتينك اليومية على طريقة مريم أصواب جاذبية بيلا حديد باللون الأحمر في عيدها الـ 23 ارتدت مريم فستانًا شبابيًّا أبيض مزيَّنًا بقماش مخطَّط بالأبيض والأحمر، وظهرت بفستان أصفر مزين بزهور بيضاء وبأكمام طويلة مميزة، وتألَّقت بفستان أسود مكشوف الكتفين ومزين بقماش الدانتيل الشفاف، وتجملت بآخر أحمر مزين بخطوط رياضية في الجهتين وأكملته بحقيبة خضراء وحذاء رياضي، ونسقت فستانًا أسود مزينًا بخطوط بيضاء وزهور حمراء مع حذاء أبيض رياضي ونظارات شمسية ضخمة، واختارت فستانًا أبيض مزينًا بخطوط حمراء أفقية من الأسفل وطُولية من الأعلى، وتزينت بفستان أبيض مزين من الأعلى بقماش أسود وزهور بيضاء صغيرة، وأطلَّت بفستان زهري بتصميم ناعم مناسب للشاطئ، وآخر سماوي قصير مزيَّن بزهور بيضاء، كما تميزت بفستان واسع أسود مزيَّن بقماش أخضر بنقشات سوداء، وأكملته بحذاء رياضي وحقيبة بُنية مصنوعة من الجلد.

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