طريقة تنسيق بناطيل البيج مع الملابس الشتوية

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - يمنح البنطلون البيج إطلالاتك مزيدا من الجاذبية، وهو من الملابس الشتوية التي يمكن تنسيقها وارتدائها كل يوم بأسلوب مختلف.
نسقي البنطلون البيج مع بلوزة باللون الأبيض ناعمة، وانتعلي حذاء ذو كعب عال، اتجهي إلى تنسيق البنطلون البيج الواسع مع بلوفر فضفاض واحصلي على إطلالة مثالية في الشتاء، وإن كنت تشعرين بمزيد من البرد، بإمكانك نسيق بالطو طويل باللون البيج الداكن.
تنسيقات بناطيل بيج للشتاء
البنطلون البيج مع اللون الأسود سيكسبك لوك مختلف وجذاب، لذا لا تتردي مطلقا في تنسيقه للحضول على إطلالة مختلفة نهارية، هذا اللوك أيضا سيكون مناسب لك في العمل.
نسقي اكسسوارات ملونة كالبرتقالي والأصفر والأخضر مع اللون البيج، فلا تتردي في اقتناء حقيبة ملونة لتجدد من إطلالتك الشتوية.
أما الاحذية مع البنطلون البيج فهي متاحة تقريبا بجميع ألوانها سواء كانت الألوان الفاتحة الباستيل أو اللون الأبيض أو الألوان الداكنة.
شاهدي الصور وستعرفين كيف أن البنطلون البيج من القطع الأساسية التي لابد أن تتوفر في خزانتك.
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