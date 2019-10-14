كيم كارداشيان في بلدها الأم باطلالات محتشمة

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - لطالما عبّرت كيم كارداشيان Kim Kardashian عن فخرها بأصولها الأرمنية وتستغل جميع المناسبات للتعبير عن ذلك، ولا تتوانى في كل عام عن اصطحاب أطفالها لزيارة بلدها الأم، لتعرّفهم أكثر على حضارتها وتاريخها الغني، ومؤخرًا ذهبت كيم Kim برفقة شقيقتها كورتني Kourtney وأطفالها الثلاثة الى أرمينيا، وقد شاهدناها في اطلالات أنيقة ومحتشمة ذات طابع عصري ومواكب للموضة في الوقت ذاته.
كيم كارداشيان في فستان ماكسي باللون الرمادي
في اطلالة لافتة اختارتها كيم كارداشيان Kim Kardashian مؤخرًا في أرمينيا، في فستان ماكسي مصنوع من قماش الحرير باللون الرمادي، قصته بسيطة مع ياقة عالية وأكمام طويلة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ من البلاستيك الشفاف، وكانت قد اختارت لأطفالها برفقتها اطلالات باللون الأبيض، وميزت ابنتها الكبرى نورث North بعقد كبير من الفضة.
تنسيق عصري باللون الأسود اعتمدته كيم كارداشيان
لزيارة ضريح ضحايا المجزرة الأرمنية اعتمدت كيم كارداشيان Kim Kardashian لوك جمع بين الأناقة والعصرية باللون الأسود، وكان عبارة عن تنورة ماكسي من الجلد خصرها عالٍ ولها فتحة على الساق، نسقت معها تيشرت قطنية باللون الأسود وجزمة عالية من الجلد باللون البيج.
لوك رسمي في البدلة السوداء اعتمدته كيم كارداشيان
قامت كيم كارداشيان Kim Kardashian بزيارة رئيس أرمينيا، ولهذه المناسبة الرسمية اعتمدت اطلالة أنيقة في بدلة باللون الأسود مصنوعة من المخمل، ومؤلفة من جاكيت بليزر وبنطال بقصة واسعة، وقد نسقت معهما حذاءً بكعب عالٍ باللون البيج، وعقدًا ماسيًّا ناعمًا.
اطلالات أنيقة وذات طابع محتشم بعيدة عن التكلف أو البهرجة، اعتمدتها كيم كارداشيان Kim Kardashian في زيارتها لبلدها الأم أرمينيا مؤخرًا، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بهذه الاطلالات.
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