أحدث موضة إكسسوارات لخريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - تعدّ الإكسسوارات من القطع الأهم التي يجب أن تتواجد في خزانة المرأة، بالأخص تلك التي تسعى دائماً إلى إطلالة مميزة مختلفة عن قريناتها. فالإكسسوارات وبالأخص لموسم خريف 2019، تلعب دوراً بارزاً في التغيير من قطعة الملابس، بحيث يمكنك أحياناً أن ترتديها في أوقات الليل والنهار على حد سواء، بمجرّد تغيير الإكسسوار، سواء كان الحزام، السلاسل، الحقيبة، الأقراط، الأساور، أو حتى السكارف والقبعات.

موضة اكسسوارات خريف 2019



تعرّفي معنا اليوم من خلال «الخليج 365» على موضة إكسسوارات هذا الموسم؛ لضمان إطلالات مميزة وفريدة من نوعها؛ تجعلكِ متألّقة في مختلف الأوقات.



■ اتجاهات إكسسوارات خريف 2019





• الحزام العريض- موضة أساسية لإكسسوارات خريف 2019

الحزام العريض موضة اكسسوارات خريف 2019



يعد الحزام العريض واحداً من أساسيات إكسسوارات هذا الموسم، وقد رصدناه بقوة على منصات العروض بمختلف التصاميم والألوان والخامات. فالحزام العريض يضفي لمسة مميزة على الإطلالة، ويُبرز شكل الجسم وجمال الخصر، بالأخص إذا ما تم ارتداؤه فوق جاكيت بليزر oversized، والذي أخذ حيّزاً كبيراً من موضة هذا العام.



ظهر الحزام العريض باللون الأسود مع «بكلة» ضخمة، مزيناً البليزر الـoversized وفساتين الريش ومعاطف trench coat على منصة جي دبليو أندرسن J. W. Anderson، حيث أثبتت العلامة أن هذا الإكسسوار يتناسب ومختلف المناسبات.

كما ظهر الحزام العريض والسميك مصمماً من الجلد على منصة ديور Dior فوق التنانير الطويلة لإطلالة كلاسيكية. أما لإطلالة مسائية فاخرة، فقد لفتتنا الأحزمة العريضة التي رأيناها لدى أرماني Armani باللون الأزرق الداكن وباللون الأسود لدى سان لوران Saint Laurent.

الحزام العريض يعطي طابعاً مثيراً، وهو رائع على تنّورة ضيقة أو طويلة أو على فستان.





• السكارف - موضة أساسية لإكسسوارات خريف 2019

السكارف موضة خريف 2019

يعد السكارف من أهم إكسسوارات موسم الخريف؛ نظراً لحمايته للرقبة، بالإضافة إلى الأناقة التي يضفيها على الإطلالة.

ويعتبر السكارف الحريري الطويل من أبرز اتجاهات موضة الموسم، إذا ما تم عقده بشكل ribbon حول الرقبة تماماً، مثلما رأيناه على منصات عروض ميو ميو Miu Miu منسّقاً مع القبعة، وكذلك لدى إيترو Etro؛ من خلال إطلالات رائعة لعاشقة السفر في الخريف.

قد ترتدين السكارف الطويل كحزام رائع، وكذلك يمكنك وضعه على حزام سابق؛ لكي يضفي لمسة رائعة على مظهرك.





• الأساور العريضة - موضة أساسية لإكسسوارات خريف 2019

الأساور العريضة موضة اكسسوارات خريف 2019



الأساور العريضة هي ضرورية جداً لهذا الموسم، بالأخص إذا ما تم تنسيقها مع أزياء تليق بها.

وقد جاءت مصممة من المعدن بألوان مختلفة لدى علامة كلوي Chloe، وظهرت بأسلوب بوهيمي مميّز مع ألوانها الخريفية الدافئة، التي تتفاوت بين البيج والعنبري والبني.

اعتمديها أثناء النهار مع جينز وتوب؛ لإطلالة كاجوال فريدة.