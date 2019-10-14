أزياء شبابية للرَّجُلِ على طريقة محسن النصار

اشتهر البلوغر "المدون" الكويتي محسن النصار بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحظى الآن بأكثر من نصف مليون متابع على الإنستقرام، وتميَّز النصار بملابسه الكاجوال العصرية، وتنسيق الألوان واختيار الأزياء المميزة بطريقته الشبابية.

يميل محسن بشكلٍ عام للَّونين الأبيض والأسود، والجينز في القطع المختلفة، ويفضل البنطلونات الجينز البيضاء والزرقاء بصيحة الجينز الممزق، والبنطلونات الكحلية والبيضاء والسوداء الأخرى، وينسق التيشيرتات البيضاء أو السوداء أو الزرقاء المختلفة برسوماتها البسيطة الشبابية مع الجاكيت الأسود الجلد، أو المعطف الطويل الأسود والجاكيت المنفوخ باللون البني، والجاكيت الزيتي بأكمامه القصيرة.

ويرتدي القميص البني المصمَّم بأكمام قصيرة تُبرز قوامه الرياضي، أو البلوفر الأبيض الخفيف الذي يناسب لون بشرته السمراء، أو القميص المميز الأبيض الذي زُين بكتابات عربية متناثرة.

ويكمل إطلالاته المميزة بالأحذية الرياضية الرمادية أو البيضاء أو البنية، وأحذية الشاطئ البيضاء المكشوفة، كما يرتدي قبعة القش والكاب الأسود، وفي أحيانٍ أخرى يفضِّل النظارات الشمسية والساعات الذهبية باللونين الأسود أو الذهبي.

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