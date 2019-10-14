كارا ديليفين الوجه الإعلاني الجديد لمجوهرات ديور

بصفتها الوجه الإعلامي الجديد لحملات مجوهرات "ديور" Dior، تجسّد "كارا ديليفين" جوهر مجموعات "روز دي فان" Rose des vents و"وي" Oui الأيقونية من تصميم "فيكتوار دو كاستيلان" وتضفي عليها لمستها الخاصة من خلال طابعها المتميّز الذي يجمع ما الجرأة وحس الدعابة.

هذه الأيقونة الجريئة هي أكثر من مجرّد مُلهمة وتشكّل مصدراً للإلهام لا ينضب. ومن خلال تعاونها مع "ديور" Dior، تجاوزت "كارا ديليفين" رموز المجوهرات التقليدية عبر أسلوبها الغريب المتميّز. حيث إنّ الطريقة التي تعتمدها لجمع المجوهرات ووضعها فوق بعضها البعض ومزجها بعفوية فائقة العصرية تعكس شخصيتها الفريدة المتميّزة وتؤكّد على هويتها المتعدّدة الجوانب. وتُعتبر الوشوم الساحرة والغمزات اللعوبة من أبرز ميّزات هذه الوردة الإنكليزية الجميلة والمتمرّدة. هي تعيش وفق قواعدها الخاصة وتفضّل أن تكون في الوقت نفسه مغنية وعارضة أزياء ومُلهمة وفنانة - وحدودها الوحيدة هي حرّيتها.

قد يهمك ايضاً:

عيشي "الحياة الحلوة" مع مجوهرات وساعات شوبارد

تعرف على أفضل المجوهرات من أسابيع موضة 2020