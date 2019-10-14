"مون بلان" تلون باريس بالأحمر لإطلاق أحدث تشكيلة دعماً لمكافحة الإيدز

في إطار التعاون المثمر مع منظمة (RED)، والجهود المشتركة للقضاء على فيروس نقص المناعة/ الإيدز، أتاحت دار "مون بلان" لضيوفها وأصدقائها فرصة لإلقاء نظرة أولى على أحدث الإضافات إلى تشكيلتها (MONTBLANC M)RED خلال حفل إطلاق عالمي في باريس.

ولهذه المناسبة، زيّنت "مون بلان" واجهة متجرها في شارع الشانزيليزيه باللون الأحمر، وعرضت مجسماً فنياً أصلياً للفنانين البلجيكيين آرنولد كول ودينيس مايرس، يصوّر نظرة متجددة لفن الكتابة ويتضمن رسائل مؤثرة مستوحاة من شراكة (MONTBLANC)RED.

ومع إطلاق تشكيلة (MONTBLANC M)RED الموسّعة والتي تضم حقيبة جديدة بعجلات وأدوات للكتابة، تؤكد "مون بلان" على التزامها بجمع التبرعات وزيادة الوعي حول مكافحة فيروس نقص المناعة/ الإيدز.

وحضر الحفل نخبة من الضيوف، منهم: سفيرة علامة "مون بلان" تشارلوت كاسيراغي، وأدريان برودي، وبيلي بورتر، وبيير نيني، وجورجيا ماي جاغر، ولوتي موس، وأمبر ليبون، وجوش ديلان، وآنا بروستر، وتوبي ريبغو، وإسحاق كارو، وكيفن ماير، حيث جاؤوا للتعبير عن دعمهم والمشاركة بشكل جماعي في رفع مستوى الوعي بمكافحة فيروس نقص المناعة/ الإيدز، وكذلك دعوة الآخرين لتحويل الكلمات إلى أفعال ملموسة، من أجل رفع وصمة العار الناجمة عن الإيدز، وإنقاذ الأرواح والقضاء على هذا الوباء العالمي.

وعبر شراكاتها مع (RED) منذ العام 2018 وإطلاقها لمنتجات (MONTBLANC M)RED بتصميم خاص من إبداع مارك نيوسن، تقدم "مون بلان" للعملاء فرصة لإحداث تأثير ملموس مع كل عملية شراء لأحد منتجات (MONTBLANC M)RED.

ويتم تخصيص 5 يورو من كل عملية شراء لأي من أدوات الكتابة والحقيبة ذات العجلات والملحقات من مجموعة (MONTBLANC M)RED لصالح الصندوق العالمي لدعم برامج القضاء على فيروس نقص المناعة/ الإيدز؛ وهو ما يكفي لتوفير أدوية فيروس نقص المناعة لأكثر من 25 يوماً.

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وبعد الحفل الذي أقيم في المتجر، اجتمع الضيوف للمشاركة في الجزء الثاني من الاحتفالية في مطعم Monsieur Bleu الشهير، والذي أعيدت تسميته بـ Monsieur (RED) تكريماً لهذه الشراكة المميزة.

وعلى غرار المتجر، ازدان المطعم باللون الأحمر لليلة واحدة فقط مع عمل فني خاص بتصميم مستوحى من (RED). وبعد مأدبة العشاء وحفل الكوكتيل، استمتع الضيوف بأغاني "دي جي صني و مارتن 2 سموف"، إحدى فرق الدي جي الأكثر شهرة في العالم.

وأقيم حفل إطلاق تشكيلة (MONTBLANC)RED الموسعة قبل يوم واحد فقط من المؤتمر السادس لتجديد موارد الصندوق العالمي في ليون، فرنسا، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث اجتمعت الحكومات، والشركات، والمنظمات غير الحكومية، والمانحين من القطاع الخاص للتعهد بتقديم الدعم المالي للقضاء على الإيدز والسل والملاريا، وبهدف تأمين 14 مليار دولار أميركي لإنقاذ 16 مليون شخص على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

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