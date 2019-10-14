ريهانا تختار أجمل إطلالات سان لوران مُباشرة من منصة العرض

مرة أخرى تؤكد ريهانا أنها امرأة المهام المُتعددة التي لا تعرف الغناء أو عالمَي الأزياء والتجميل فقط، بل تستعد لإصدار أول كتاب مُصوّر فريد من نوعه، عبارة عن سيرة ذاتية تستعرض أهم الإطلالات في مشوارها الفني.

أحدث إطلالات ريهانا كانت في متحف غاغينهايم لحضور حفل توقيع الكتاب، وكعادتها هي لا تعرف الإطلالات التقليدية أو الكلاسيكية، فاختارت طلة خريفية مُلهمة من مجموعة سان لورانربيع وصيف 2020، بتنسيق فستان بنقوش جلد الفهد اللامع، يأتي متوسط الطول مع كتف واحدة، مكشوفاً من الأمام، يزدان بخصر عريض وينسدل فضفاضاً، نسقته مع حذاء بوت طويل باللون البرغندي، ومنحت إطلالتها المزيد من الحيوية بتسريحة شعر طويلة مُجعّدة وشفاه قرمزية داكنة.

يصدر الكتاب المُصوّر في 24 أكتوبر الجاري ويضم ما يزيد عن 1000 صورة لريهانا، الكثير منها لم تُعرض من قبل، وقالت عنه إنه ليس مجرد طباعة لصورها على انستغرام بل يكشف عن لمحات حياتها الخاصة، ويُعد الكتاب صورة ذاتية مرئية وفي ذات الوقت "كتاب طاولة" للديكور خاصة مع إصداراته المحدودة بقاعدة رخامية وتصميمه الفني.

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