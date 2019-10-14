"سنتين بتدور عليه وفي الآخر طلع متجوز".. القصة الكاملة لنورا وأحمد صابر

عامان من الحيرة والبحث عاشتهما نورا سعيد، ابن الإسكندرية، صاحبة الـ24 عامًا، وهي تبحث عن خطيبها "حُب عمرها" كما كانت تصفه، بعدما اختفى عقب 6 أشهر من خطبتهما.

باتت تجوب شوارع مدينتها والمحافظات، ظلت تنشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي، متيقنة أنه قادم لا محال.

لم يغلبها يأسها أو كلام من حولها بالتوقف عن البحث عنه، والنظر لحياتها، فكان حُبها وثقتها به مبعث أمل دائم بداخلها أنها ستعثر عليه، لا تعلم هل هو على قيد الحياة أم لا؟، بين المستشفيات وأقسام الشرطة ظلت نورا "كعب داير" طيلة هذين العامين، حتى فاجئها خطيبها بالعودة في نهاية سبتمبر الماضي.

هللت "نورا" على "فيسبوك" فرحًا بعودة خطيبها، دون إعلان سبب اختفاءه، وكواليس عودته.

أصبحت القصة هي الشغل الشاغل لمجموعات الفتيات المغلقة، متساءلات عن كواليس القصة، ولغز اختفاء أحمد صابر، حتى فجرت الفتاة "صاعقة" مؤكدة أنه لم يك يمر بسوء أو مكروه، بل تركها وتزوج من أخرى.

زواج أحمد صابر من أخرى أثار جدلا واسعا بين رواد الـ سوشيال ميديا، خاصة الفتيات، اللائي بدأن يسألن نورا عن كواليس وصحة الأمر.

نورا تحل لغز اختفاء خطيبها: "كان متجوز"

فترة ليست بالطويلة حتى قررت "نورا" الخروج عن صمتها، وكشف كواليس زواج "حُب عمرها"، بعدما ظلت حريصة على عدم الرد أو الحديث عنه، فرغم إظهار سعادتها البالغة برجوع خطيبها، إلا أن الصمت خيم عليها فيما بعد، حتى أثارت فضول مُتابعيها، لتخرج موضحة أسباب اختفاء خطيبها.

وكتبت "نورا"، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "طيب يا جماعة عشان أنا تعبت من كم الرسايل والأسئلة اللي بتجيلي دي، وعشان نقفل القصة دى خالص، لأني محتاجة أبدأ حياة جديدة وأشوف مستقبلي".

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"أحمد طلع متجوز ومراته حامل وربنا يسهله بعيد عني، فرجاءً محدش يدخل يتكلم في الموضوع تاني، ولا يدخل يكلم أحمد لأنه الأولى كانوا الأهل قالوا كلمة الحق".

وتابعت: "أنا لا بمثل ولا قليلة أصل وأنتم كنتم موجودين من 17 يونيو 2017 لحد يوم 30 سبتمبر 2019".

موضحة: "أنا عمري ما كنت بفكر في شهرة ولا إن حد يعرف عني حاجة، أنا كل اللي فكرت فيه أن الشخص اللي حبيته فجأة اختفى وكان لازم إني أوصله، أنا بس كان نفسي في أسرة وبيت والراجل اللي بحبه، أنا بخير مش زعلانة طول ما ربنا جمبي.. أزعل على إيه!".

صديقة نورا تسرد مشوارها في البحث عن خطيبها

وكشفت فتاة تُدعى "دينا صلاح"، صديقة نورا، تفاصيل رحلة الأخيرة في البحث عن خطيبها الغائب، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك" بمجموعات الفتيات السرية، قائلة: "أحمد أخد قرار إنه يمشي أتجوز ومراته حامل وعاش حياته، وسابها بين الأقسام والسجون والذل واللف في الشوارع بتدور عليه عشان هي بنت ناس".

وتابعت: "كان بيعمل أكونتات فيك يقولها أصله مات وابعدي عنه، ويتعب أعصابها زيادة".

وأردفت: "أنا شاهدة علي الأقسام والسفر اللي روحت معاها فيه، مفيش مرة قالت كفاية، ناس طلبت فلوس عشان تعرفنا مكانه أو تطمنا عليه ومنهم اللي أخد فعلا منها واللي طلع بيشتغلنا، سابت الشغل ولفت على الدجالين والشيوخ، وفي الآخر طلع متجوز وسايبها".

11 ألف عضو يدعمن نورا

ظلت قصة نورا وأحمد حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الفتيات، اللائي دعمن نورا منذ بداية طريقها، من خلال نشر القصة أو نشر صورة الفقيد، ومتابعة تسلسل الأحداث، فبات الأمر يهم أغلب الفتيات، اللائي ساندن نورا.

وعقب حديث نورا الأخير وإغلاقها القصة، زادت حملات الدعم والمساندة حتى قررن تدشين "جروب" حمل اسم "أجدع بنت في مصر" لدعم نورا، وانضم له أكثر من 11 ألف عضو.

قصة نورا وأحمد صابر

وكان أحمد صابر، طالب كلية الحقوق، اختفى عام 2017، بعدما أدعى خروجه لشراء بعض المستلزمات، تاركًا هاتفه بالمنزل، حسب رواية "خطيبته" لـ"الوطن"، حتى حررت محضر حينها رابع يوم من اختفائه برقم 4693 لعام 2017.

لتبدأ نورا رحلتها الشاقة عقب تحرير المحضر، والتي بدأت من منصات الـ سوشيال ميديا، بعدما طبعت صورته ولصقتها بشوارع الإسكندرية، وعمل العديد من الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، بحثًا عن دليل للوصول إليه.

«أحمد» اختفى.. و«نورا» تنادى فى الشوارع: «خطيبى تايه يا أولاد الحلال»