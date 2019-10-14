فستان بقصة بليزر.. دينا الشربيني تتألق رفقة عمرو دياب بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

ظهرت الفنانة دينا الشربيني رفقة المطرب عمرو دياب، خلال تكريمه في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه بموسم الرياض، الذي أُقيم مساء أمس في العاصمة السعودية الرياض، ولفت الثنائي الأنظار بإطلالتهما الأنيقة ذات الطابع الكلاسيكي.

ارتدت "دينا" فستان بليزر باللون الأسود بتصميم الـone shoulder، وطبقت المكياج البسيط؛ إذ اعتمدت من الألوان الترابية للعيون وأحمر شفاه باللون الذهبي الفاتح، وتركت شعرها الأصفر المموج منسدلًا على كتفيها، وزينت إطلالتها بالمجوهرات الألماسية.

كما ظهر الهضبة عمرو دياب بكامل أناقته، إذ اعتاد على اختيار تصاميم مواكبة لأحدث صيحات الموضة، وارتدى البذلة السِليم ذات الزرارين (Two Button Suit silm Style )، وعلى الرغم من أنها تصنف ضمن الموديلات القديمة الكلاسيكية إلا أنها ظهرت بقوة هذا الموسم واعتمدها أغلبية نجوم الفن على الريد كاربت، فهي تناسب المناسبات الليلة والصباحية.