موضة التسعينيات تعود بقوة هذا الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) – تشهد الموضة النسائية في خريف/شتاء 2019/2020 عودة قوية لموضة التسعينيات لتمنح المرأة إطلالة جريئة تعكس تفرد أسلوبها. وأوضح خبير الموضة الألماني كارل تيليسين أن مفردات موضة التسعينيات تتمثل في القصّات الواسعة والقصّات الأكبر من المقاس “Oversized” والألوان الصارخة كالأصفر والوردي النيون والأحذية ذات الكعب الضخم والملابس الرياضية. ومن ملامح موضة التسعينيات أيضا المزج بين النقوش المختلفة وتنسيق الأساليب المختلفة كتنسيق "هودي" “Hoodie” مع تنورة بليسيه وبليزر.

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