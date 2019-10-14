توفت اليوم.. معلومات عن الفنانة السورية نجوى علوان

أعلنت الفنانة السورية يارا صبري، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، وفاة الفنانة نجوى علوان بعد صراع مع المرض.

وكتبت يارا: "الممثلة السورية نجوى علوان في ذمة الله، أقدم عزائي الخالص لكل أهلها والأصدقاء".

ويقدم "هن" أبرز المعلومات عن الراحلة السورية نجوى علوان:

- تخرجت نجوى من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق.

- بدأت حياتها المهنية مبكرًا حينما شاركت للمرة الأولى في مسلسل "نهارات الدفلي"، عام 1995، وجسدت فيه دور عايدة.

- قدمت نجوى العديد من الأعمال السينمائية، حيث شاركت بفيلم قصير بعنوان "زائرة المساء".

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- شاركت نجوى بالعديد من الأعمال الدرامية منها مسلسل "التغريبة الفلسطينية" عام 2004 بدور "لطيفة".

- قدمت في عام 2004، مسلسل "عذراء الجبل"، لتنطلق بعدها في عدة مسلسلات مختلفة، منها "عصي الدمع"، و"أهل الغرام 1 و2"، و"على طول الأيام"، و"عنترة بن شداد"، و"الاجتياح"، و"العقاب".

- اشتهرت نجوى في الوطن العربي بعدة أدوار، كان آخرها "مطلوب رجال"، و"الحبيب الأولي.

وفور انتشار نبأ الوفاة سارع العديد من النجوم السوريين لنعي الفنانة الراحلة، وكان في مقدمتهم شكران مرتجى زميلتها في المعهد، حيث كتبت عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "نجوى علوان رحلت؟؟؟ زميلة المعهد ذات العيون الخضراء المبتسمة دوماً، لم أعد أقوى على الرثاء أعذروني إذا مت يوماً بجرعة زائدة من الحزن.. حسبي الله ونعم الوكيل تعازيي لأحبتها الكثر، اعتذر لمن سيقرأ الخبر على صفحتي أعلم صعوبة هذه الأخبار".