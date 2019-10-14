اعراض جرثومة المعدة

جرثومة المعدة تنتقل للإنسان عن طريق الأطعمة، المياه، الأواني غير النظيفة، ومن أعراضه، وفقًا لموقع "Mayo Clinic"، "غثيان أو قيء، انتفاخ، ألم في البطن، حرقة في المعدة، نقص الشهية". أعراض جرثومة المعدة الشديدة ألم شديد في البطن ومستمر. ظهور الدم في القيء. فقدان الوزن غير المبرر. Advertisements المضاعفات التهاب بطانة المعدة. قرحة المعدة. النزيف الداخلي. سرطان المعدة. كيفية الوقاية من الاصابة بجرثومة المعدة غسل اليدين بعد استخدام الحمام، وقبل إعداد الطعام. الحرص على تعقيم المياه. الحرص على غسل الخضروات قبل الأكل.

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