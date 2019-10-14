نجا سعادة: أحب أن ترتدي نانسي عجرم من تصاميمي.. وهؤلاء الفنانات كنَّ الأجمل بأزيائي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شارك المُصمم اللبناني نجا سعادة في فعاليات أسبوع الموضة العربي الذي اختتم فعالياته مؤخرًا في دبي، وذلك بعد مشاركته في المملكة العربية السعودية ضمن نفس الفعالية، حيث قدّم مجموعة أزياء متنوّعة لفتت أنظار الحضور.

عرف عشّاقُ الموضة نجا سعادة من خلال شخصيات فنية وإعلامية لامعة اختارت في مناسبات مختلفة إطلالاتهنّ من علامته التجارية، إلا أنه لا يزال ينتظر أن ترتدي الفنانة ناسي عجرم من تصاميمه.

مزيدٌ من التفاصيل في حوارنا مع المصمم نجا سعادة على هامش أسبوع الموضة العربي عبر الفيديو التالي: