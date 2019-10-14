المصممون العرب يختارون إطلالات في منتهى الأنوثة لعروس خريف 2020

بعد انتهاء فعاليات شهر الموضة الذي تنقّلت أسابيعه بين نيويورك، ولندن، وميلانو، وباريس لتقديم خطوط موضة الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2020، حان الوقت لإطلاق مجموعات تصاميم الأعراس لخريف 2020، فما الذي قدّمه المصممون العرب في هذا المجال؟

اختار المصممون العرب إطلالات في منتهى الأنوثة لعروس الخريف المقبل. وإذا كانت مجموعاتهم لم تبتعد كثيراً عن الكلاسيكية في هذا المجال، فإنها قدمت أفكاراً عصرية ترضي العروس التي تبحث عن إطلالات لافتة تدخل عليها بعض التفاصيل المبتكرة.

زهير مراد

من أجواء الحياة الريفيّة، استوحى زهير مراد تصاميمه لعروس الخريف المقبل. وقد قدّم لها مجموعة من الأثواب الفاخرة التي تلوّنت بالأبيض العاجي وتزيّنت بالتطريزات البرّاقة حيناً وبالكشاكش والريش حيناً آخر. وقد لفتتنا الحرفيّة العالية التي اعتمدها المصمم في تنفيذ القصّات والتطريز اليدوي الغنيّ كما لفتنا اختيار الأقمشة ذات الطابع العصري وتنسيقها فيما بينها لتقديم تصاميم متجددة في الشكل والأسلوب.

ريم عكرا

برعت ريم عكرا في الجمع بين القصات الكلاسيكية واللمسات العصرية في الأزياء، التي قدمتها لعروس الخريف المقبل. وقد تضمنت مجموعتها تصاميم قصيرة غطاها الترتر والدانتيل، بالإضافة إلى أثواب طويلة من الحرير الفاخر والتول المزيّن بأزهار نافرة تم تنفيذها بتقنيات ثلاثية الأبعاد. أما اللون المفضّل لديها لعروس الخريف المقبل فكان الأبيض الناصع الذي نسّقته مع أكسسوارات فضية وذهبية دخل عليها الكريستال حيناً وحبات اللؤلؤ الكبيرة حيناً آخر.

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طوني ورد

اختار المصمم طوني ورد لتصاميمه أن تكون غنيّة بالتطريز ذات الطابع الكلاسيكي، كما حرص على أن تكون قصّات الأثواب متجددة. وقد جاءت تصاميمه رومانسية وعصرية في الوقت نفسه، فيما تنوعت الأثواب التي قدمها للعروس بين الضيق، والتصميم بقصة الأميرة، إضافةً إلى تلك المزوّدة بتنورة قابلة للفصل تسمح بتعديل شكل الثوب بكل سهولة. أما الألوان فتراوحت بين الأبيض الناصع، مروراً بالسكري ووصولاً إلى الأبيض الذهبي.

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