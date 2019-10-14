الحمى الصفراء من أبرز الأمراض المعدية، التي تصيب مختلف الفئات العمرية، بسبب نوع محدد من البعوض يعرف باسم "أيديس"، كما ينتقل ذلك المرض الفيروسي عند الاحكتاك الخاطيء مع المصابين به.

وفيما يلي أبرز أعراض وطرق علاج ووسائل الوقاية من مرض الحمى الصفراء، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لوزارة الصحة بالسعودية.

أعراض الإصابة بالحمى الصفراء

- الشعور بآلام شديدة في العضلات.

- ظهور أعراض الصداع، من شعور بألم في الرأس ودوخة بدون سبب.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- الإصابة بفقدان الشهية

- الإصابة بالغثيان باستمرار ودون سبب.

- الإصابة بـنزيف الأنف أو الفم أو العين أو المعدة.

علاج مرض الحمى الصفراء

- الراحة التامة والبُعد عن الإجهاد.

Advertisements

- تناول السوائل بمختلف أنواعها.

- تجنب تناول الأسبرين، لأنه يزيد من خطر النزيف.

- تناول عقاقير مسكنات الألم.

الوقاية من الحمى الصفراء

- استعمال طارد للحشرات والبعوض في المنزل.

- تناول لقاح للوقاية من ذلك المرض، لمرة واحدة في العمر.

- تجنب السفر إلى الأماكن الشهيرة بانتشار الحمى الصفراء بها.

- تجنب الجلوس أو العيش بجوار البرك الراكدة، التي تعد بيئة خصبة لتوالد البعوض وانتشاره.

وفي حالة الشك في الإصابة بمرض الحمى الصفراء، يجب زيارة الطبيب، للحصول على روشتة فعالة للعلاج.