فيديو.. أصالة تحمل حذائها في يدها وتسير حافية

نشر الإعلامي مصطفى الآغا، فيديو قصير، عبر حسابه على تويتر، للفنانة أصالة نصري، وهي تسير حافية.

وعلق "الآغا" على الفيديو: "أصالة حافية القدمين... أكثر نجمة مبدعة، عفوية وطبيعية وتلقائية ممكن أن تقابلها في حياتك".

وظهرت أصالة في الفيديو وهي تسير حافية القدمين، بعدما خلعت حذاء بكعب عال كانت ترتديه، وحملته في يدها، وذلك خلال تواجدها في مكان يبدو أنه ممر بأحد الفنادق".

وسأل "الآغا" أصالة: "ليه حافية؟" لترد عليه أصالة: "لأنه خلاص أنا بوصل لأي دور ولازم أقلع الحذاء من رجلي".