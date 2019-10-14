نشر الإعلامي مصطفى الآغا، فيديو قصير، عبر حسابه على تويتر، للفنانة أصالة نصري، وهي تسير حافية.
وعلق "الآغا" على الفيديو: "أصالة حافية القدمين... أكثر نجمة مبدعة، عفوية وطبيعية وتلقائية ممكن أن تقابلها في حياتك".
وظهرت أصالة في الفيديو وهي تسير حافية القدمين، بعدما خلعت حذاء بكعب عال كانت ترتديه، وحملته في يدها، وذلك خلال تواجدها في مكان يبدو أنه ممر بأحد الفنادق".
وسأل "الآغا" أصالة: "ليه حافية؟" لترد عليه أصالة: "لأنه خلاص أنا بوصل لأي دور ولازم أقلع الحذاء من رجلي".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أصالة تحمل حذائها في يدها وتسير حافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.