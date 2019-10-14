أعراض الزهايمر وطرق الوقاية منه

زعم مجموعة من الباحثون بجامعة واشنطن في دراسة حديثة لهم، أنه يمكن علاج ألزهايمر بمعالجة تقضي على الخلايا التي ينتجها الجهاز المناعي بالمخ، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويقدم "هُن" في التقرير التالي أسباب وأعراض ألزهايمر، وفقًا للموقع الطبي "مايو كلينيك".

أعراض الزهايمر

يكرر المصابون بالمرض العبارات والأسئلة مرارًا وتكرارًا.

ينسون المحادثات أو المواعيد أو الأحداث، ولا يتذكرونها لاحقًا.

يضعون الممتلكات في غير أماكنها بشكل روتيني، وتكون أماكن غير منطقية في كثير من الأحيان.

قد يتوه الكثير منهم في أماكن مألوفة لديهم.

ينسَون أسماء أفراد الأسرة والأشياء المستخدمة يوميًّا، في نهاية المطاف.

يواجهون صعوبة في العثور على الكلمات الصحيحة، لتعريف الأشياء أو التعبير عن الأفكار أو للمشاركة في المحادثات.

أسباب ألزهايمر

يعتقد العلماء أنه بالنسبة لمعظم الأشخاص، يحدث مرض الزهايمر بسبب مجموعة من العوامل الجينية والبيئية والمتعلقة بأسلوب المعيشة التي تؤثر على الدماغ بمرور الوقت، كما إن الأسباب المحددة للإصابة بالزهايمر غير مفهومة تمامًا، ولكنها في الأساس مشكلات في بروتينات الدماغ التي تفشل في العمل بشكل طبيعي وتعوق عمل خلايا الدماغ العصبية..

عوامل خطر الاصابة بالزهايمر

السن.

التاريخ العائلي والجينات.

متلازمة داون.

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الجنس.

الاختلال المعرفي المعتدل (fMCI).

رضح سابق في الرأس.

أنماط النوم السيئة.

مضاعفات ألزهايمر

إن فقدان الذاكرة واللغة، واعتلال التقدير، وغيرها من التغيرات المعرفية التي يسببها مرض ألزهايمر قد تزيد تعقيد علاج حالات صحية أخرى، قد لا يستطيع الشخص المصاب بمرض ألزهايمر أن:

يتواصل مبينًا أنه يعاني ألمًا — كمشكلة في الأسنان مثلاً.

يبلغ عن أعراض مرض آخر.

يتبع خطة علاجية موصوفة.

يلاحظ آثارًا جانبية لدواء أو يصفها.

الوقاية من الزهايمر

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

تناوُل وجبات متوازنة من المنتجات الطازجة، والزيوت الصحية، والأطعمة منخفضه الدهون المشبعة.

اتباع إرشادات العلاج للتحكم بارتفاع ضغط الدم والسكري، وارتفاع الكوليستيرول.

إذا كنتَ مدخنًا، فاطلب من طبيبك المساعدة في الإقلاع عن التدخين.