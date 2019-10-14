طريقة عمل الشركسية

الشركسية من الأطعمة التي يفضلها الكثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير الشركسية، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قناة "CBC سفرة".

المقادير الشركسية

أرز أبيض.

صدور دجاج مسلوقة.

كزبرة جافة.

بقدونس مفروم.

سمنة.

2 كوب مرقة دجاج.

خبز توست أو فينو.

ثوم.

بصل.

Advertisements

كوب لبن.

فول سوداني.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير الشركسية

- تقطيع التوست بدون الحروف، مع إضافة المرقة واللبن، ثم يضرب في الخلاط.

- تشويح صدور الدجاج مع السمنة.

- تشويح البصل في السمنة أيضا، مع إضافة الثوم والملح والكزبرة الجافة الفول السوداني.

- إضافة خليط كلا من البصل والخبز في الخلاط.

- إضافة الأرز في وعاء مع قطع الدجاج.

- إضافة خليط الخبز مع وضع البقدونس المفروم.