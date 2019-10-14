يفضّل بعض الأشخاص تناول الحمام، وهي أكلة عربيّة مصريّة الأصل، ولها طرق عديدة، وقد تقدّم مع نوع معيّن من الخبز، وتتفنن ربات البيوت في إعدادها. إليك طريقة عمل الحمام بالعنب، على طريقة الشيف غادة جميل. المقادير حمام. أرز. بهارات. زبدة. بصل. ثوم. خل. عنب. Advertisements ورق لورا. مستكة. حبهان. طريقة تحضير حمام بالعنب - يسلق الحمام في ماء مغلي مع ورق اللورا والمستكة والحبهان. - في وعاء آخر على النار يشوح الأرز مع البصل والثوم والعنب في الزبدة. - ثم تضاف البهارات وخل العنب وماء مغلي. - ويترك على النار حتى تمام الطهي. - يحشى الحمام بالأرز. - ثم يشوح في زبدة. - ويقدم ساخنا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل حمام بالعنب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.