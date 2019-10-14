تعرّفي على أجمل صيحات المكياج والشعر في موسم ربيع وصيف 2020

بعد أسبوع الموضة في كل من نيويورك ولندن، ها هو أسبوع الموضة في ميلانو يخطف الأنظار باتجاهات الجمال التي أُطلقت عبر منصاته، حيث ظهرت صيحات جديدة في ما يتعلق بالمكياج والشعر، والتي ستكون من أبرز الاتجاهات في عالم المكياج والشعر خلال ربيع وصيف 2020. فيما أعادت بعض الدور العالمية إحياء صيحات من مرحلة العشرينات والثمانينات.

وفي ما يلي، سنقدم لك أجمل صيحات المكياج والشعر من أسبوع الموضة في ميلانو لربيع وصيف 2020.

برادا

عادت دار برادا Prada في عروضها خلال أسبوع الموضة في ميلانو لـ موسم ربيع وصيف 2020، الى العشرينات من القرن الماضي، حيث أعادت إحياء صيحة مكياج العيون الأسود القوي، الخارج عن المألوف، الذي يغطي منطقة فوق العين وصولًا الى الحاجبين، مع لمسة لؤلؤية عند زاوية العين الداخلية، في مقابل أحمر الشفاه الأحمر المات الذي يبرز الشفاه بطريقة أنثوية رائعة. من جهة أخرى، اعتمدت برادا القبعات المميزة التي تغطي كامل الشعر.

فندي

المكياج البراق كان إحدى سمات عروض فندي Fendi في ميلانو، حيث اعتمدت الدار مكياجًا براقًا مبتكرًا باللون الفضي أسفل العين، فهو بالنسبة إليها طريقة بسيطة وسهلة لخلق مظهر جذاب، مع تحديد العين بالكحل الأسود. في المقابل، اعتمدت فندي تسريحة الكعكة الفوضوية جدًا، مع الخصلات الكثيفة المنسدلة على الجبين وجانبي الوجه.

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ماكس مارا

بدورها، أعادت ماكس مارا Max Mara إحياء تسريحة الضفيرة المزدوجة، المنسدلة على الكتفين. أما في ما يتعلق بالمكياج، فقط اختارت مكياج العيون الأزرق المائي المفعم بالحيوية، والذي يتلاءم وأجواء الربيع المنعشة، مع لمسة ناعمة من الأيلاينر عند طرف العين الخارجي، وأحمر الشفاه الخمري الداكن.

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Peter Pilotto

بعد نيويورك ولندن، ها هو المكياج المائي يحتل حيزًا كبيرًا في عروض أسبوع الموضة في ميلانو، بمن فيها دارPeter Pilotto، التي اعتمدت ظلال العيون بالألوان الأخضر الليمي، الفوشيا، البرتقالي والأزرق... على طول خط الرموش العلوية، فضلًا عن أسفل الحواجب، في مقابل الشفاه الطبيعي ولون البشرة الموحد، وتسريحات الشعر المنسدلة بشكل عفوي.

Annakiki

من جانبها، عادت دار Annakiki الى مرحلة الثمانينات في عروضها خلال أسبوع الموضة في ميلانو، وذلك من خلال تسريحة ذيل الحصان المرتفعة التي اعتمدتها، مع الغرة الملفوفة في منتصف الرأس. في المقابل، اعتمدت مكياج العيون الذهبي المتوهج، الذي يرتكز على تظليل مدمع العين بالظل الذهبي اللامع، واستخدام الظلال المعدنية على طول خط الرمش العلوي، مع الشفاه الطبيعية اللامعة.

Arthur Arbesser

يبدو أن مكياج العيون الأبيض سيكون من أبرز اتجاهات المكياج لموسم ربيع وصيف 2020، حيث اعتمدته العديد من الدور بطريقة حالمة وبأسلوب ساحر، من بينها Arthur Arbesser، التي اختارت ظلال العيون البيضاء فوق العين، بطريقة غير متناسقة ولافتة للنظر.

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