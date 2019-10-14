كيف تتغلب على آلام العضلات بعد ممارسة الرياضة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-
حذرت الجمعية الألمانية لعلاج الألم من أن المبالغة في ممارسة الرياضة تتسبب في الشعور بالألم وترفع خطر التعرض لإصابات.
ولمواجهة الألم ينصح الخبراء الألمان بالتوقف عن التدريب من أجل إراحة العضلات والأوتار والأربطة والمفاصل، مع تبريد مواضع الألم واستعمال الجوارب الضاغطة ورفع الساقين أو الذراعين.
كما يمكن اللجوء إلى جِل الألم لتخفيف الألم أو لعلاج الالتواء أو الشد العضلي.
وإذا لم تفلح هذه التدابير في علاج الألم، فيجب حينئذ استشارة أخصائي الطب الرياضي.
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