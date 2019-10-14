طريقة عمل دبابيس الدجاج بصوص الترياكي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

حضري دبابيس الدجاج بصوص الترياكي، على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام.

المكونات:

١ كيلو دبابيس دجاج

خلطة الدجاج بالتوابل والثوم

٢ ملعقة كبيرة زيت نباتي

١/٤ كوب صلصة الصويا

٢ ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور

٤ ملعقة كبيرة عسل

١/٤ كوب ماء

نشا ذرة

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٢ ملعقة كبيرة سمسم

كزبرة خضراء، للتزيين

طريقة التحضير:

في إناء كبير، يخلط خلطة التوابل والثوم مع الزنجبيل، العسل، الزيت، صلصة الصويا وملعقة واحدة من السمسم.

في اناء صغير، يذوب نشا الذرة في الماء.

يصب خليط نشا الذرة على خليط التوابل والثوم صلصة الصويا.

يصب الخليط في كيس فرن وتضاف إليها دبابيس الدجاج.

تترك في الثلاجة لمدة ٢-٤ ساعات ثم يوضع الكيس في صينية فرن وتخبز لمدة ٥٠-٦٠ دقيقة.

يترك الكيس لمدة ١٠ دقائق قبل الفتح.

تزال دبابيس الدجاج من الكيس مع الصوص المتبقي ثم يزين بملعقة من السمسم والكزبرة الخضراء.