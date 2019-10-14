الأب بيزود عليه عشان يجهز بنته.. علي جمعة يؤكد حق الزوجة في المهر

تلقى الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، سؤالا: "هل المهر حق للزوجة أم للولي".

وأجاب المفتي السابق، على السؤال، خلال فيديو عبر يوتيوب، من أحد مجالس العلم، أن المهر حق للزوجة، ولكن في مصر الأب يأخذ الأموال من العريس، ويزيد عليها ليشترى لها الجهاز أو العفش لمنزل الزوجية.

وأكد انه لا يجوز للأب أن يأخذ المهر لنفسه أو ينتفع به دون أن يشتري حاجة ابنته للزواج، وأحيانا يدفع الأب أكثر من المهر الذي يقدمه الشاب.