تلقى الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، سؤالا: "هل المهر حق للزوجة أم للولي".
وأجاب المفتي السابق، على السؤال، خلال فيديو عبر يوتيوب، من أحد مجالس العلم، أن المهر حق للزوجة، ولكن في مصر الأب يأخذ الأموال من العريس، ويزيد عليها ليشترى لها الجهاز أو العفش لمنزل الزوجية.
وأكد انه لا يجوز للأب أن يأخذ المهر لنفسه أو ينتفع به دون أن يشتري حاجة ابنته للزواج، وأحيانا يدفع الأب أكثر من المهر الذي يقدمه الشاب.
كانت هذه تفاصيل خبر الأب بيزود عليه عشان يجهز بنته.. علي جمعة يؤكد حق الزوجة في المهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.