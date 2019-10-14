بالفيديو.. بينه قبلات وأحضان.. رقص منة فضالي مع راغب علامة على المسرح

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للفنانة منة فضالي، وهي تشارك الفنان اللبناني راغب علامة، بوصلة رقص على المسرح، على هامش عرض أزياء المُصمم السوري أيمن لحموني، الذي أقيم، مساء أمس، بحضور فني كبير.

وأظهر المقطع الفنانة، وهي تصعد للمسرح، خلال غناء الفنان واحدة من أحدث أغنياته "اللي باعنا" لتقبّله وتحتضنه أمام الجميع، ومن ثم تقدم وصلة رقص على المسرح.

إطلالة الفنانة منة فضالي

وبدت "فضالي" في المقطع، مرتدية فستان بلوني الأسود والأحمر، متوسط الطول، "تايبست"، فجاء النصف الأعلى مزينا بالورود، والآخر سادة.

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كما اعتمدت على الشعر الويفي القصير، مع المكياج السموكي، وحذاء أسود مرتفع.

عرض أزياء أيمن لحموني

تألقت الفنانة أروى جودة، بفستان زفاف أبيض، خلال عرض أزياء المُصم السوري أيمن لحموني، الذي أقيم، أمس، لعرض مجموعته الجديدة "ماجيستك"، لصيف وخريف 2020.

جاء ذلك بحضور، العديد من نجوم الفن والإعلام، أبرزهم الفنانة إلهام شاهين، بوسي، داليا مصطفى، ورجاء الجداوي.

وظهرت الفنانة أروى جودة، على المسرح، بنهاية العرض، بفستان أبيض أنيق "تايبست" من توقيع المصمم، مرصع بالخرز والفصوص، له "اكستنشن" من الستان، من الخلف، وكرانيش من الستان أيضا، من أعلى.