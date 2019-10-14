بعد إثارته ضجة بـ"فستان كوفيرتا".. مصمم الأزياء الشاب مهند كوجاك في سطور

ردود أفعال متباينة تعرض لها مصمم الأزياء مهند كوجاك، بسبب مجموعته الجديدة لخريف وشتاء 2020، حيث انهالت مئات التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وإنستجرام، للتعقيب على أزيائه الجديدة، التي صُنعت من خامة تشبه قماش "كوفيرتا"، التي تجمع بين اللونين الأبيض والأزرق.

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من أبرز ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أحدث تصميمات "كوجاك": "والله دي كوفيرتا بتاعتنا، اللي بنتغطى بيها كل شتاء"، و"إعادة تدوير مذهل للخامات والأقمشة.. الأزياء رائعة"، و"إيه اللبس ده بجد.. شيء مختلف جدا"، و"بعد كده هلف الكوفيرتا عليا وأنزل مشواري عادي".

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أبرز المعلومات عن مصمم الأزياء مهند كوجاك

1- ولد في 25 أبريل 1994.

2- بدأ في تدشين علامة الأزياء الخاصة به منذ 5 سنوات، حيث صمم أول فستان له من "أوراق المناديل" في عمر الـ18.

3- على الرغم من تصميماته "الجريئة" و"غير التقليدية"، إلا أنه أكد، خلال لقائه مع قناة "mbc" في 2017، أنه يرحب بتصميم أزياء للمحجبات، قائلا: "معنديش مشكلة ألبس محجبة أو بنت ممتلئة، أنا كبراند بحاول أتواصل مع مختلف الفئات".

4- تعاون مهند كوجاك مع العديد من الفنانات في مصر والوطن العربي، أبرزهن: نيللي كريم ومي عمر ودرة وسارة عبد الرحمن وإنجي المقدم.

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5- صمم مهند كوجاك بدلة سوداء للفنان أحمد الفيشاوي، خلال حضوره فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي.

6- أثار الجدل في حفل عيد ميلاد في العام الحالي، بسبب الأزياء "غير التقليدية" للحضور من الأصدقاء وعارضات الأزياء والفنانات، أبرزهن سلمى أبو ضيف، والممثلة سارة عبد الرحمن.

7- صمم مهند كوجاك فستانا من 800 كيس من البلاستك، والذي تألقت به الفنانة روزالين البيه، في حفل ختام الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، موضحا خلال حديثه لـ"الوطن" أن الزي استغرق شهرين كاملين من العمل لتنفيذه، راغبا في دعم فكرة "إعادة التدوير"، الذي يعد توجهًا عالميا، بالتعاون مع المصممة يارا ياسين مؤسسة دار أزياء UPFUDE، المتخصصة في تقديم إطلالات مُعاد تدويرها.

8- أكد اعتماده في عدد كبير من تصاميمه على أقمشة "التنجيد والستائر"، وذلك خلال لقائه في برنامج "هنا العاصمة".

9- أهدى المئات من المعاطف للاجئين السوريين في لبنان، بحسب ما أورده موقع مؤسسة MBCHope.

10- يتابعه ما يتجاوز الـ196 ألف شخص، عبر الحساب الرسمي الخاص بالـ"براند" على إنستجرام.