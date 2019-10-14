وصفة لإزالة الجير وتسوس الأسنان

يعاني العديد من الأشخاص من تسوس الأسنان، وهي عبارة عن تجاويف في مناطق متضررة بشكل دائم في السطح الصلب للأسنان، نتيجة البكتيريا الموجودة في الفم عقب تناول الوجبات الخفيفة المتكررة واحتساء المشروبات السكرية، إلى جانب عدم تنظيف الأسنان بشكل دوري.

وإليك وصفة لإزالة تسوس الأسنان والجير المتراكم، بحسب موقع "مايو كلينيك".

القرنفل

يعتبر القرنفل واحدًا من أهم المكونات التي تعالج مشاكل الأسنان بصفة عامة، بما في ذلك التسوس، نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات، إلى جانب كونه يعمل كمسكنًا لتخفيف الالام ومنع التجاويف من الانتشار.

وإليك طريقة لإزالة الجير وتسوس الأسنان.

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الطريقة

- تخفيف 2 إلى 3 قطرات من زيت القرنفل مع 1/4 ملعقة صغيرة من زيت بذور السمسم .

- وضع بضع قطرات من هذا الحل على كرة القطن ووضع الحل على السن المصابة.

- يكرر كل ليلة قبل الذهاب إلى الفراش.