طريقة عمل طبق شاكرية في المنزل

بمكونات سهلة تستطيع السيدات إعداد طبق شكرية أو كما يطلق عليها في سوريا "شاكرية" كونها سهلة التحضير في المنزل، ولكن قد تجد بعضهن صعوبة في الحفاظ على تماسك اللبن، وتقدم "هُن" طريقة عمل شاكرية للشيف الشربيني. مقادير شاكرية لحم مفروم. كرات. بصل. ثوم. بهارات. جوزة الطيب. لبن. زبادي. دقيق. Advertisements حمص مسلوق. مرقة. زبدة. ملح. فلفل أسود. أرز أبيض للتقديم. طريقة تحضير شاكرية تبلي اللحم المفروم بالبهارات وجوزة الطيب وملح وفلفل وشكليها إلى كرات. افرمي البصل والثوم حتى يصبح ناعما، ثم أضيفي إليه كرات اللحم. ضعيها في حلة على النار مع زبدة ومرقة لسلقها. أضيفي الحليب والزبادي والحمص، واتركيها لتغلي، ثم أضيفي إليها قليل من الدقيق المذاب، وقلبيها حتى تثقل. قدميها مع أرز أبيض بمجرد أن تنضج الكفتة.

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