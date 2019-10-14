طريقة عمل سجق بالخضار

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تعتبر صينية السجق بالخضار من الأصناف التي يشتهيها الجميع، كونها تتمتع بعناصر غذائية مفيدة، وتقدم "هُن" طريقة تحضيرها على طريقة الشيف الشربيني.
مقادير سجق بالخضار
سجق بلدي.
بصل.
ثوم.
فلفل ألوان.
جزر.
بسلة.
كوسا.
بطاطس.
فلفل حار.
ديمي جلاس.
زيت.
ملح.
فلفل أسود.
طريقة تحضير سجق بالخضار
افرمي ثوم وبصل وضعيهما في طاسة على النار، ثم أضيفي السجق، واستمري في التقليب حتى يحمرّ.
قطعي الفلفل الألوان والكوسة والبطاطس المكعبات، ثم أضيفي قطع البطاطس مع الفلفل الحار إلى الطاسة.
أضيفي البسلة والجزر والكوسا المقطعة والفلفل الألوان و استمري في التقليب مع إضافة ملح وفلفل.
أضيفي الديمي جلاس بعد إذابته في قليل من الماء واتركي الخليط ليغلي.
انقلي الخليط إلى طاجن، وأدخليه فرنا ساخنا ليأخذ لونا، ثم قدِّميه.
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