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تعتبر السلطات من الأطباق الأساسية على مائدة الطعام، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل سلطة العنب بالشيدر، على طريقة غادة جميل، مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا"، على فضائية "سي بي سي سفرة".
المقادير
عنب أحمر.
بصل أحمر.
خل عنب.
عصير ليمون.
خس.
جبن شيدر.
عين جمل.
طريقة التحضير
يخلط البصل مع العنب والليمون وخل العنب.
في وعاء التقديم يوضع الخس.
وبعد ذلط يوضع العنب والبصل.
يضاف الجبن وعين الجمل.
وتقدم باردة.
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